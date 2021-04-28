Альберт Лещев: В матче с финнами ребятам не хватило эмоций

Главный тренер юниорской сборной России по хоккею Альберт Лещев дал комментарий после поражения своей команды в серии буллитов от сверстников из Финляндии (3:4) в рамках группового этапа ЮЧМ.

«Сегодня игра получилась менее эмоциональной. Все-таки вчера отдали очень много эмоций. Проводили второй матч меньше чем за сутки, соответственно, ребятам немного их не хватило. Но они молодцы, бились, сражались. Спасибо им за это», – цитирует Лещева сайт ФХР.

Напомним, накануне россияне в матче открытия турнира одержали в овертайме волевую победу над хозяевами льда (7:6), проигрывая по ходу встречи 1:5.

Чемпионат мира среди юниоров проходит в двух городах штата Техас. Россияне занимают второе место в группе B с тремя очками в двух играх. В следующем матче в ночь на 30 апреля подопечные Альберта Лещева встретятся с немцами.