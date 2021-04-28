Владислав Третьяк: Российским юниорам нужно прибавить в игровой дисциплине

Президент ВХР Владислав Третьяк прокомментировал поражение в матче юниорского чемпионата мира по хоккею от команды Финляндии.

«Сказался недостаток внимания, когда проиграли матч за три минуты, хотя игра была в кармане и надо было действовать от обороны. Думаю, нужно держать дисциплину. Поражение обидное, но выводы сделают, это только предварительный матч. Это юниорский чемпионат мира, и на нем будет очень много неожиданностей», - цитирует Третьяка ТАСС.

Напомним, в ночь на 28 апреля россияне проиграли финнам в серии буллитов 3:4, хотя по ходу встречи вели со счетом 3:1.

Чемпионат мира среди юниоров проходит в двух городах штата Техас. Россияне занимают второе место в группе B с тремя очками в двух играх. В следующем матче в ночь на 30 апреля подопечные Альберта Лещева встретятся с немцами.