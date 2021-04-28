Леонид Вайсфельд: Удаления в четвертой игре финальной серии могут стоить ЦСКА трофея

Хоккейный комментатор Леонид Вайсфельд назвал игру финальной серии между ЦСКА и «Авангардом», которая может стать ключевой в борьбе за Кубок Гагарина.

«Ключевой была четвертая игра, когда с 0:2 отыгрался Омск, а Локтионов и Шалунов были удалены до конца. Думаю, эти два удаления могут им стоить вообще трофея. Поэтому, здесь предсказывать ничего нельзя, но они отдали выигрышную игру из-за этих двух удалений.

Причем самое удивительное то, что ЦСКА всегда так дисциплинированно играет, это их визитная карточка. И здесь такие необъяснимые действия этих игроков, я не знаю», - приводит слова Вайсфельда Metaratings.

Напомним, что четвертый матч серии омский коллектив выиграл у армейцев со счетом 4:3. «Авангард» также ведет в серии ЦСКА со счетом 3:2, шестая игра состоится 28 апреля в 19:00 по московскому времени.