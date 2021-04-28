Чемпионат мира в Латвии пройдет без зрителей

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщил, что чемпионат мира по хоккею пройдет без зрителей.

«К сожалению, эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в Латвии в настоящее время ухудшается. Мы не видим возможности провести чемпионат мира по хоккею в Риге в присутствии зрителей. Лучше прямо сейчас сказать об этом людям, чем поддерживать напрасные надежды», - приводит слова политика «РИА Новости».

Напомним, что российская команда, которая из-за санкций WADA будет представлять Федерацию хоккея России, сыграет в одной группе со сборными Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Великобритании и Белоруссии.