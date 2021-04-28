Максим Сушинский: Плохую игру российских юниоров не надо ни на что списывать

Экс-чемпион мира по хоккею Максим Сушинский прокомментировал проигрыш россиян от финнов на юниорском чемпионате мира.

«Мог ли стать причиной поражения второй подряд матч? Им по семнадцать лет, они восстанавливаются через час. Это не влияет на игру. Плохую игру не надо ни на что списывать. Плохому танцору, сами знаете, что мешает. Разница бросков 56-28? Это значит, что сборная России вообще не играла в хоккей, делали это только финны. Молодежный хоккей Финляндии сейчас очень серьезный», – приводит слова Сушинского «Чемпионат».

Напомним, в ночь на 28 апреля россияне проиграли финнам в серии буллитов 3:4, хотя незадолго до конца основного времени вели со счетом 3:1. В составе российской команды дублем отметился Федор Свечков, еще один гол на счету капитана Никиты Чибрикова. В следующем матче в ночь на 30 апреля подопечные Альберта Лещева встретятся с немцами.