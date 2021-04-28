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28 апреля 13:06
автор: Евгений Лиманский

Гимаев считает причиной поражения россиян от финнов «эмоциональное выгорание»

Во втором матче ЮЧМ сборная России проиграла по буллитам финнам со счетом 3:4.

Хоккейный эксперт «Матч ТВ» и КХЛ ТВ Сергей Гимаев-младший прокомментировал поражение в матче юниорского чемпионата мира по хоккею от команды Финляндии.

«Тот факт, что сборная России сыграла второй матч менее чем через сутки, мог стать причиной поражения. Потому что ребята физически устали, даже несмотря на то, что они молодые и восстанавливаются быстрее. Игра с американцами была очень тяжелой, но здесь скорее эмоциональное выгорание, потому что спасти такой матч – дорогого стоит. Разница бросков? Я думаю, сказывалась игра в меньшинстве, нужно было выдержать большое количество бросков по нашим воротам», – цитирует Гимаева «Чемпионат».

Напомним, в ночь на 28 апреля россияне проиграли финнам в серии буллитов 3:4, хотя незадолго до конца основного времени вели 3:1.В следующем матче в ночь на 30 апреля подопечные Альберта Лещева встретятся с немцами.

источник: Чемпионат.com
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