Быков - о поражении России от Финляндии на ЮЧМ: Нужно работать над ошибками и двигаться дальше

«Юношеский чемпионат отличается большой эмоциональной составляющей. Тренерскому штабу важно контролировать эмоциональный фон ребят для того, чтобы не было недооценки своей игры и игры соперника. После игры с Финляндией нужно очень скрупулезно и спокойно оценивать ситуацию, делать анализ, работать над ошибками и двигаться дальше. Главный матч еще впереди», - приводит слова Вячеслава Быкова «Спорт-Экспресс».

После двух матчей юниорская сборная России имеет в активе три очка и занимает третье место в группе B.

Следующую игру на ЮЧМ подопечные Альберта Лещева проведут 30 апреля против Германии. Начало в 00:00 (мск).