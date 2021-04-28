Источник: Галлан возглавит хоккейную сборную Канады на чемпионате мира

Журналист Пьер Лебрюн раскрыл имя специалиста, который возглавит канадскую сборную на предстоящем чемпионате мира в Риге.

«Слышал, что Жерар Галлан будет главным тренером сборной Канады на чемпионате мира по хоккею», – написал Лебрюн в своем «Twitter».

Ранее 57-летний Галлан руководил «Коламбусом», «Флоридой» и «Вегасом». В январе 2020 года он был уволен из «Голден Найтс» после четырех поражений подряд.

Напомним, ЧМ-2021 пройдет в Латвии с 21 мая по 6 июня. Канадцы выступят в группе «Б» вместе с командами Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана. В группе «А» сыграют сборные России, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.