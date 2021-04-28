Адам Рейдеборн: Я хотел бы остаться в КХЛ

Адам Рейдеборн заявил о желании продолжить выступать в Континентальной хоккейной лиге.

«Я хотел бы остаться в КХЛ, – цитирует Рейдеборна Hockey Sverige. – Для меня это хороший чемпионат. Однако возвращение в Швецию всегда остается возможным вариантом».

В сезоне-2020/21 шведский вратарь сыграл 29 матчей за «Ак Барс» в регулярном чемпионате, одержав 16 побед с процентом отраженных бросков 93,1, а также провел пять игр в плей-офф (две победы и 93,8% парированных бросков).

В казанский клуб Рейдеборн перешел в 2019 году, а ранее играл на родине за «Юргорден» и «Модо».