Капризов - о продлении контракта с «Миннесотой»: Общаться будем по окончании текущего сезона

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов прокомментировал возможное продление контракта с «дикарями».

«У меня есть контракт, и я зациклен только на нем. Потому что я не любитель загадывать далеко. Сейчас самое главное - нынешний сезон. А дальше уже будем разговаривать, общаться», – сказал нападающий в эфире телеканала «Матч ТВ».

В текущем чемпионате Капризов провел 47 матчей, в которых набрал 41 (22+19) очко.

Капризов – главный претендент на «Колдер Трофи» – приз лучшему новичку НХЛ.