Зернов установил рекорд КХЛ по количеству игр в одном сезоне

Нападающий омского «Авангарда» Денис Зернов установил рекорд Континентальной хоккейной лиги по количеству проведенных игр за один сезон.
25-летний хоккеист выходил на лед в 60 матчах регулярного чемпионата и в 24 поединках в плей-офф.
Пресс-служба «ястребов» отмечает, что в сезоне 2015/16 хоккеисты магнитогорского «Металлурга» Данис Зарипов, Томаш Филиппи, Денис Платонов и Евгений Тимкин провели по 83 игры.
Напомним, что «Авангард» сегодня стал обладателем Кубка Гагарина. Омский клуб переиграл ЦСКА по итогам шести матчей финальной серии.
источник: ХК «Авангард»