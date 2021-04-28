Вячеслав Быков: Хартли создал отличный коллектив в «Авангарде», большую лепту внес Ковальчук

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал успех «Авангарда» в Кубке Гагарина.

В финальной серии омский клуб в шести матчах одолел московский ЦСКА (4-2). Решающую шестую встречу «Авангард» выиграл 1:0, а автором единственного гола стал бывший игрок армейцев Сергей Толчинский.

«Хартли показал, что его не зря пригласили в Россию, честь ему и хвала, – отметил Быков в интервью для Sport24.ru – «Авангард» ведь и в прошлом розыгрыше плей-офф Кубка Гагарина дошел до финала, а в этот раз – победитель. Это говорит о том, что тренер создал хороший коллектив.

Очень ряд за Ковальчука, это феноменальный игрок. Он внес очень большую лепту в успех команды: его энергетика, опыт и желание выигрывать укрепили внутренний стрежень «Авангарда». Не умаляя заслуг других игроков, конечно же.

Я рад за Александра Крылова, который не так давно пришел в «Авангард» и создал серьезную вертикаль, которая включает в себя все аспекты. В том числе и серьезное внимание к детско-юношескому хоккею. Это большой вклад в российский хоккей.