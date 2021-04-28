Шалунов стал лучшим снайпером Кубка Гагарина

Нападающий московского ЦСКА Максим Шалунов стал лучшим снайпером плей-офф КХЛ сезона-2020/21.

В 22 матчах Кубка Гагарина 28-летний Шалунов забросил 12 шайб. Второе место в списке снайперов занял американский нападающий омского «Авангарда» Рид Буше (8 голов), а третье – финский форвард ярославского «Локомотива» Тему Пулккинен (7).

Лучшими бомбардирами стали Константин Окулов (ЦСКА) и Сергей Толчинский («Авангард»). Оба набрали по 20 очков, забросив по шесть шайб и сделав по 14 результативных передач. Окулов сыграл 23 матча, а Толчинский, которого признали самым ценным игроком Кубка Гагарина, – 24.

Третье место в списке бомбардиров занял все тот же Шалунов, в активе которого 18 очков (12+6).