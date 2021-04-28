Илья Ковальчук: Нас списывали, но «Авангард» выиграл Кубок Гагарина, эта победа посвящается Омску

Нападающий «Авангарда» Илья Ковальчук поделился эмоциями после первой в истории победы омского клуба в Кубке Гагарина.

«Я очень рад, мы дома выиграли, – цитирует Ковальчука ТАСС. – Конечно, эта победа посвящается Омску. По сравнению с Питером, тут другие эмоции. Мы в каждой серии были андердогами и приходилось доказывать, нас списывали, но мы выигрывали».

Ранее Илья выигрывал Кубок Гагарина в составе петербургского СКА в 2015 и 2017 годах.

«Авангард» победил ЦСКА в финальной серии 4-2. Решающая шестая встреча прошла в Балашихе и завершилась с результатом 1:0 в пользу омского клуба.

38-летний Ковальчук в 23 матчах плей-офф набрал 9 очков (4+5).