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28 апреля 22:39
автор: Александр Шульгин

Борис Михайлов: ЦСКА проиграл не сегодня, а в четвертой встрече

Экс-нападающий ЦСКА Борис Михайлов прокомментировал поражение родного клуба от омского «Авангарда» в финале Кубка Гагарина.

«Авангард» заслуженно победил. Думаю, мы проиграли не сегодня, а в четвертой встрече.

Ничего грустного нет, ведь жизнь продолжается. ЦСКА безусловно есть над чем работать. Если нападающие не забивают в ситуации »пять на три», то как можно выиграть? Никак!

Это естественная концовка. Задача, которая стояла перед командой — выигрыш Кубка Гагарина — не выполнена. Есть над чем подумать», - приводит слова Михайлова «Чемпионат».

Напомним, омский «Авангард» впервые в истории завоевал Кубок Гагарина, обыграв в финальной серии армейцев (4-2).

источник: Чемпионат.com
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