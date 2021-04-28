Борис Михайлов: ЦСКА проиграл не сегодня, а в четвертой встрече

«Авангард» заслуженно победил. Думаю, мы проиграли не сегодня, а в четвертой встрече.

Ничего грустного нет, ведь жизнь продолжается. ЦСКА безусловно есть над чем работать. Если нападающие не забивают в ситуации »пять на три», то как можно выиграть? Никак!

Это естественная концовка. Задача, которая стояла перед командой — выигрыш Кубка Гагарина — не выполнена. Есть над чем подумать», - приводит слова Михайлова «Чемпионат».

Напомним, омский «Авангард» впервые в истории завоевал Кубок Гагарина, обыграв в финальной серии армейцев (4-2).