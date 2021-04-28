Алексей Емелин: Я сразу понимал, что не выйду с ЦСКА

«Шансов сыграть в финале после моей травмы не было. Я сразу понимал, что не выйду с ЦСКА. До сих пор врачи не могут разобраться, что это было у меня. Думал сначала, что отравление, но все оказалось серьезнее. Точный диагноз так и не могут поставить, но это не наркотики. Чувствую себя уже гораздо лучше, через неделю буду в строю», - приводит слова хоккеиста «РИА Спорт».

Напомним, что Емелин был госпитализирован после первого матча финала Востока против казанского «Ак Барса».

Позже игрок был доставлен в Москву, в НИИ им. Склифосовского.

В СМИ также появлялась информация об обнаруженных в организме защитника наркотических средствах.

Омский «Авангард» впервые в своей истории завоевал Кубок Гагарина, обыграв в финальной серии плей-офф в шести матчах ЦСКА (4-2).