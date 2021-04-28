«Авангард» в четверг привезет Кубок Гагарина в Омск

Хоккеисты омского «Авангарда» отправятся в Омск после победы в Кубке Гагарина завтра, 29 апреля.

Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на пресс-службу клуба.

Вылет состоится около полудня по московскому времени.

Напомним, что с 2018 года «Авангард» проводит домашние матчи в подмосковной Балашихе, поскольку построенная в 2007-м «Арена Омск» пришла в аварийное состояние.

Омский клуб сегодня оформил первую в истории победу в Кубке Гагарина. «Авангард» выиграл финальную серию против ЦСКА 4-2. В решающей шестой встрече, которая прошла в Балашихе, команда Боба Хартли обыграла московских армейцев со счетом 1:0.