Владислав Третьяк: «Авангард» использовал свой потенциал

«Авангард» заслуженно победил, у ЦСКА был шанс, чтобы забить, когда команда играла впятером против троих. Но как команда, которая две игры не забивает, может стать чемпионом? «Авангард» же зубами ловил шайбу, команда победила заслуженно.

«Авангард» выиграл за счет дисциплины, сплоченности, я бы выделил вратаря, а это 70 процентов успеха. Они играли не так ярко, как ЦСКА, меньше владели шайбой, но действовали по финскому варианту - на контратаках, показывали вязкую игру. «Авангард» использовал свой потенциал, а у ЦСКА такие ударные силы, как Константин Окулов, Максим Мамин, в финальных матчах ничего не показали», - цитирует Третьяка ТАСС.

Напомним, «ястребы» обыграли армейцев в финальной серии плей-офф со счетом 4-2 и впервые в своей истории завоевали Кубок Гагарина.