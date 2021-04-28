Владислав Третьяк: «Авангард» использовал свой потенциал

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
НХЛ - регулярный чемпионат не начался Оттава Сенатор 0 Ванкувер Кэнак 0 П1 2.47 Х 4.60 П2 2.20
НБА - регулярный чемпионат 02:00 Филадельфия Си 0 Атланта Хоукс 0 П1 1.28 П2 3.80
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Миннесота Уайл 0 Сент-Луис Блюз 0 П1 1.96 Х 4.30 П2 3.20
НБА - регулярный чемпионат 02:00 Кливленд Кавал 0 Орландо Мэджик 0 П1 1.58 П2 2.45
НБА - регулярный чемпионат 02:30 Нью-Йорк Никс 0 Чикаго Буллз 0 П1 1.60 П2 2.40
НБА - регулярный чемпионат 02:30 Вашингтон Уиза 0 Лос-Анджелес Л 0 П1 2.00 П2 1.85
НБА - регулярный чемпионат 02:30 Бостон Селтикс 0 Шарлотт Хорнет 0 П1 1.34 П2 3.40
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Майами Хит 0 Сан-Антонио Сп 0 П1 1.48 П2 2.75
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Монреаль Канад 0 Торонто Мэйпл 0 П1 3.20 Х 4.40 П2 1.94
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Мемфис Гриззли 0 Портленд Трэйл 0 П1 1.85 П2 1.95
НХЛ - регулярный чемпионат 04:00 Виннипег Джетс 0 Эдмонтон Ойлер 0 П1 2.60 Х 4.20 П2 2.34
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Денвер Наггетс 0 Нью-Орлеан Пел 0 П1 1.59 П2 2.40
НХЛ - регулярный чемпионат 04:30 Вегас Голден Н 0 Колорадо Эвела 0 П1 2.22 Х 4.20 П2 2.75
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Лос-Анджелес К 0 Анахайм Дакс 0 П1 1.90 Х 4.20 П2 3.50
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Финикс Санз 0 Лос-Анджелес К 0 П1 1.59 П2 2.40
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Сакраменто Кин 0 Юта Джаз 0 П1 3.80 П2 1.29
НХЛ - регулярный чемпионат 05:30 Сан-Хосе Шаркс 0 Аризона Койотс 0 П1 2.55 Х 4.10 П2 2.40
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Гамбург 0 Карлсруэ 0 П1 1.57 Х 4.10 П2 6.00
Испания - Примера 20:00 Барселона 0 Гранада 0 П1 1.14 Х 9.00 П2 21.0
Германия - Бундеслига 20:00 Меди Байройт 0 Гамбург Тауэрс 0
Германия - Бундеслига 20:00 Лёвен Брауншве 0 С.Оливер Баске 0
Товарищеские матчи (сборные) 20:30 Молдавия 0 Украина 0
Германия - Бундеслига 21:30 Ратиофарм Ульм 0 Крайльсхайм Ме 0
Лига Европы 22:00 Манчестер Юнай 0 Рома 0 П1 1.55 Х 4.40 П2 6.10
Лига Европы 22:00 Вильярреал 0 Арсенал 0 П1 2.48 Х 3.30 П2 3.00
Португалия - Примейра 22:30 Маритиму 0 Брага 0 П1 6.00 Х 4.20 П2 1.58
28 апреля 23:32
автор: Александр Шульгин

Владислав Третьяк: «Авангард» использовал свой потенциал

Глава ФХР прокомментировал победу омского «Авангарда» в Кубке Гагарина.

«Авангард» заслуженно победил, у ЦСКА был шанс, чтобы забить, когда команда играла впятером против троих. Но как команда, которая две игры не забивает, может стать чемпионом? «Авангард» же зубами ловил шайбу, команда победила заслуженно.

«Авангард» выиграл за счет дисциплины, сплоченности, я бы выделил вратаря, а это 70 процентов успеха. Они играли не так ярко, как ЦСКА, меньше владели шайбой, но действовали по финскому варианту - на контратаках, показывали вязкую игру. «Авангард» использовал свой потенциал, а у ЦСКА такие ударные силы, как Константин Окулов, Максим Мамин, в финальных матчах ничего не показали», - цитирует Третьяка ТАСС.

Напомним, «ястребы» обыграли армейцев в финальной серии плей-офф со счетом 4-2 и впервые в своей истории завоевали Кубок Гагарина.

источник: ТАСС
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Крыльям Советов" нужно одно очко, чтобы вернуться в премьер-лигуСбер расширяет свое присутствие на рынках и заходит в игровую индустриюЕгор Замула дебютировал в НХЛАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушкиСексуальная телеведущая сводит с ума поклонников футболаФанаты в шоке: в Сеть слили откровенные фото фигуристки из России
«У меня даже волосы поседели». Защитник «Авангарда» — после завоевания Кубка Гагарина
После победы «Авангарда» над ЦСКА (1:0) в шестом матче финала Кубка Гагарина и завоевания главного трофея КХЛ интервью «Плеймейкеру» дал защитник омичей Алексей Береглазов.
«Кто ставил на нас, заработал много денег». Ковальчук — о победе в Кубке Гагарина
Капитан «Авангарда» Илья Ковальчук прямо на льду «Арены Балашиха» поделился эмоциями после победы в шестом матче финала плей-офф КХЛ над ЦСКА (1:0) и завоевания Кубка Гагарина.
28-й тур РПЛ: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
1 - 3 мая пройдут очередные восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о 28-м туре.
На разогреве у «Красной машины». Почему российские юниоры в разы популярнее финала Кубка Гагарина
Матч Россия – США (7:6 ОТ) на ЮЧМ в Техасе вызвал больший интерес, чем решающая серия плей-офф КХЛ. Нетрудно представить, какие рейтинги будут у главной сборной России, которая в конце мая начнет поход за золотом в Риге.
КДК зафиксировал уйму судейских ошибок. Главный итог — амнистия Ахметова
28 апреля состоялось очередное заседание КДК РФС по заявлениям клубов с жалобами на судейство. Вот его основные итоги.
Чугунная бутса-2020/21: нервный «Спартак» гонится за «Ахматом», а «костолом» Ахметов настигает Швеца
«Плеймейкер» представляет апрельский рейтинг главных нарушителей Российской Премьер-Лиги - как среди игроков, так и среди команд - и подводит очередные промежуточные итоги всего сезона.
Русские горки в Техасе. Как наши юниоры после суперкамбэка с США упустили победу над Финляндией
В своем втором матче на ЮЧМ-2021 сборная России проиграла финнам (3:4Б), ведя 3:1 на 58-й минуте.
Холанд затмил возвращение Левандовски. Сборная футбольной евронедели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя на минувшей неделе в Топ-5 европейских лиг.
Ахметова удалили не по делу. Осталось удалить тех, кто испортил дерби «Спартака» и ЦСКА
По данным инсайдеров, ЭКС РФС признал ошибкой судей удаление игрока ЦСКА Ильзата Ахметова в игре 27-го тура со «Спартаком». И это явно не конец истории.
Нагучев не сдался и сократил отставание от Орзул. Итоги 7-го раунда «Битвы полов»
Роман Нагучев вновь избежал досрочного поражения в "Битве полов" и теперь уступает Марии Орзул 2:5.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Владислав Третьяк - награды, победы, обиды и хоккей под санкциями.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика