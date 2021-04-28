Игорь Никитин: «Авангард» заслужил эту победу в Кубке Гагарина

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал завершение розыгрыша Кубка Гагарина.

Столичная команда уступила «Авангарду» в шести матчах (2-4). Шестая игра прошла в Балашихе, и завершилась победой омского клуба со счетом 1:0. Единственную шайбу забросил бывший игрок ЦСКА Сергей Толчинский.

«Сегодня победил сильнейший, – цитирует пресс-конференцию Никитина «РИА Новости». – Я горжусь своей командой, но Омск заслужил эту победу. Сергей Толчинский для меня не чужой человек, работали с ним, парень заслужил победу. Очень благодарен Омску за все, что они для меня сделали. У меня родители там живут, не чужой для меня город. Хочется поблагодарить и ЦСКА за возможность работать в этом клубе, и спасибо всем ребятам.

Не хватило звезд в составе по сравнению с прошлым финалом? Не вижу смысла об этом говорить. Хоккей – командная игра. У нас с этим составом была возможность выиграть. Плей-офф – это серия игр, где любой вратарь должен сыграть выше своих возможностей. Как и Шимон Грубец, Ларс Юханссон у нас тоже очень здорово играл, поэтому мы в финале».

Никитин играл за «Авангард» с 1997 по 2006 годы на позиции защитника, а с 2008-го по 2011-й работал в тренерском штабе омского клуба.