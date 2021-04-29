Чествование «Авангарда» пройдет у строительной площадке новой арены в Омске

Пресс-служба «Авангарда» сделала заявление по поводу празднования первой победы омского клуба в Кубке Гагарина.
Вот, что сказано в сообщении, которое было опубликовано в официальном твиттере нового чемпиона КХЛ:
«Дорогие болельщики в Омске! Команда прилетает завтра (уже сегодня, 29 апреля) в 18:00 Приезжайте встречать чемпионов в аэропорт!
В 19:00 у строительной площадки новой Арены (Лукашевича, 35) будет чествование «ястребов», ждем всех там!»
Напомним, что «Авангард» с 2018 года выступает в подмосковной Балашихе, поскольку «Арена Омск», построенная в 2007-м, пришла в аварийное состояние.
Дорогие болельщики в Омске!— ХК Авангард (@hcavangardomsk) April 28, 2021
Команда прилетает завтра (уже сегодня, 29 апреля) в 18:00 ✈ Приезжайте встречать чемпионов в аэропорт!
В 19:00 у строительной площадки новой Арены (Лукашевича, 35) будет чествование «ястребов», ждём всех там! 🥇 pic.twitter.com/ULViTe1NUO