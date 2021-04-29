Борис Майоров: В плане стратегии на длительном отрезке Хартли оказался лучше Никитина

Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Борис Майоров прокомментировал победу омского «Авангарда в финальной серии плей-офф КХЛ.

Команда Боба Хартли обыграла ЦСКА в шести матчах (4-2).

«Это наполовину тренерская победа, – отметил Майоров в интервью для «Матч ТВ». – В плане стратегии на длительном отрезке Боб Хартли оказался лучше Никитина, что и неудивительно.

У него больше опыт, винить здесь Никитина не в чем. Вроде бы простенько построенная игра, но эта оборона во главе с вратарем оказалась непробиваемым для ЦСКА.

Ударное звено ЦСКА ничего не смогло сделать с защитой «Авангарда». Невероятную стойкость духа продемонстрировали игроки «Авангарда», костьми ложились, играя 3 на 5 в концовке.