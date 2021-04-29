«Сент-Луис» вырвал победу у «Миннесоты», Тарасенко сделал голевую передачу

В регулярном чемпионате НХЛ «Сент-Луис» на выезде переиграл «Миннесоту» со счетом 4:3.

Победную шайбу на последних секундах забросил Роберт Томас. Также в составе гостей отличились Джордан Кайру и дважды Майк Хоффман. Форвард Владдимир Тарасенко сделал ассист, теперь на счету россиянина 14 (4+10) очков в сезоне. Нападающий Иван Барбашев провел на площадке 11 минут и 52 секунды, но результативными действиями не отметился.

«Уайлд» ответили голами в исполнении Юнаса Бродина, Йоэля Эрикссона Эка и Маркуса Фолиньо. Форвард Кирилл Капризов сыграл 17 минут и 21 секунду, но очков не набрал.

Отметим, что «Блюз» одержали третью победу к ряду.

Следующий матч между командами пройдет 30 апреля в Сент-Луисе.