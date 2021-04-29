«Торонто» обыграл «Монреаль», Михеев закончил матч с показателем полезности «+1»

В регулярном чемпионате НХЛ «Монреаль» дома потерпел поражение от «Торонто» со счетом 1:4.
В составе победителей отличились Вильям Нюландер, Остон Мэттьюс, Джейк Маззин и Адам Брукс. Российский форвард Илья Михеев провел на площадке 15 минут и 24 секунды, закончив матч с показателем полезности «+1».
«Канадиенс» ответили лишь одной шайбой в исполнении Ника Судзуки. Защитник Александр Романов сыграл 18 минут и 22 секунды, коэффициент полезности россиянина составил «-2».
Отметим, что «Мэйпл Лифс» одержали третью победу подряд.
В следующем матче «Торонто» дома примет «Ванкувер» (30 апреля), а «Монреаль» на своей арене сыграет с «Виннипегом» (1 мая).