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29 апреля 06:19
автор: Степан Шереметьев

«Торонто» обыграл «Монреаль», Михеев закончил матч с показателем полезности «+1»

«Мэйпл Лифс» одержали третью победу к ряду.

В регулярном чемпионате НХЛ «Монреаль» дома потерпел поражение от «Торонто» со счетом 1:4.

В составе победителей отличились Вильям Нюландер, Остон Мэттьюс, Джейк Маззин и Адам Брукс. Российский форвард Илья Михеев провел на площадке 15 минут и 24 секунды, закончив матч с показателем полезности «+1».

«Канадиенс» ответили лишь одной шайбой в исполнении Ника Судзуки. Защитник Александр Романов сыграл 18 минут и 22 секунды, коэффициент полезности россиянина составил «-2».

Отметим, что «Мэйпл Лифс» одержали третью победу подряд.

В следующем матче «Торонто» дома примет «Ванкувер» (30 апреля), а «Монреаль» на своей арене сыграет с «Виннипегом» (1 мая).

источник: «Советский спорт»
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