«Сан-Хосе» победил «Аризону», Барабанов сделал результативный пас

В регулярном чемпионате НХЛ «Сан-Хосе» обыграл «Аризону» со счетом 3:2.

В составе победителей отличились Эвандер Кейн, Рудольфс Балцерс, Кевин Лабанк и Томаш Гертл. Форвард Александр Барабанов отметился голевой передачей, теперь на счету россиянина 3 (1+2) очка в сезоне. Защитник Николай Кныжов провел на площадке 19 минут и 42 секунды, закончив матч с показателем полезности «-2».

«Койотис» ответили шайбами в исполнении Фила Кессела и Йохан Ларссон. Защитник Илья Любушкин сыграл 14 минут и 46 секунд, коэффициент полезности россиянина составил «-1».

В следующем матче «Сан-Хосе» на выезде сыграет с «Колорадо», а «Аризона» дома примет «Вегас». Обе встречи состоятся 1 мая.