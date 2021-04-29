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29 апреля 06:40
автор: Степан Шереметьев

«Оттава» оказалась сильнее «Ванкувера». Дадонов, Зайцев и Зуб очков не набрали

Встреча состоялась на стадионе «Канадиен Тайер Центр».

В регулярном чемпионате НХЛ «Оттава» дома переиграла «Ванкувер» со счетом 6:3.

В составе победителей отличились Виктор Мете, Крис Тирни, Джош Норрис, Тома Шабо, Брэди Ткачук и Колин Уайт. Российские хоккеисты «Сенаторз» Артем Зуб, Никита Зайцев и Евгений Дадонов результативными действиями не отметились.

«Кэнакс» же ответили шайбами в исполнении Тайлера Майерса, Джейка Виртанена и Брэндона Саттера.

В следующем матче «Оттава» сыграет на выезде с «Монреалем» (2 мая), а «Ванкувер» отправится в гости к «Торонто» (30 апреля).

источник: «Советский спорт»
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