Сборная Финляндии победила Чехию на ЮЧМ-2021, отыгравшись со счета 3:5

Во втором матче группового этапа ЮЧМ-2021 сборная Финляндии переиграла национальную команду Чехии со счетом 6:5.
Примечательно, что в конце третьего периода финны проигрывали с разницей в две шайбы - 3:5.
В составе победителей отличились Вилле Койвунен, Мико Матикка, Алекси Хеймосалми, Саму Салминен и дважды Саму Туомаала.
Чехи ответили шайбами в исполнении Габриэля Штурца, Матея Пинкаса, Шимона Марги, Давида Моравеца и Якуба Альтрихтера.
В следующем матче Финляндия сыграет с Германией, а Чехия встретится с США.