«Эдмонтон» переиграл на выезде «Виннипег», у Куликова «-1»

В регулярном чемпионате НХЛ «Эдмонтон» в гостях обыграл «Виннипег» со счетом 3:1.

В составе победителей отличились Тайсон Бэрри, Райан Ньюджент-Хопкинс и Леон Драйзайтль. Защитник Дмитрий Куликов провел на площадке 16 минут и 53 секунды, коэффициент полезности россиянина составил «-1».

Хозяева ответили лишь одной шайбой в исполнении Блейка Уилера.

Отметим, что «Джетс» потерпели пятое поражение к ряду.

В следующем матче «Виннипег» сыграет на выезде с «Монреалем» (1 мая), а «Эдмонтон» примет дома «Калгари» (30 апреля).