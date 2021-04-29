Сборная Канады выиграла у Латвии на ЮЧМ-2021

Во втором матче группового этапа ЮЧМ-2021 сборная Канады обыграла национальную команду Латвии со счетом 4:2.
В составе победителей шайбами отметились Логан Стэнковен, Мэйсон Мактавиш, Дилан Гюнтер и Мэйсон Мактавиш.
Латыши ответили голами в исполнении Анри Равинскиса и Сандиса Вилманиса.
В следующем матче Канада встретится со Швейцарией (1 мая), а Латвия сыграет с Белоруссией (30 апреля).
Напомним, что юниорский чемпионат мира проходит в американских городах Фриско и Плейно. Первенство продлится до 7 мая.