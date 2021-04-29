«Колорадо» на выезде проиграл «Вегасу», у Ничушкина «-2»

В регулярном чемпионате НХЛ «Вегас» дома обыграл «Колорадо» со счетом 5:2.
В составе победителей отличились Уильям Карлссон, Марк Стоун, Джонатан Маршессо и дважды Макс Пачиоретти.
Гости ответили шайбами в исполнении Девона Тейвза и Райана Грейвса. Российский форвард Валерий Ничушкин провел на площадке 18 минут и 55 секунд, закончив матч с показателем полезности «-2».
Отметим, что «Голден Найтс» одержали 10-ю победу подряд, «Эвеланш» терпят третье поражение к ряду.
В следующем матче «Вегас» в гостях сыграет с «Аризоной», а «Колорадо» дома примет «Сан-Хосе». Обе встречи состоятся 1 мая.