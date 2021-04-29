Александр Крылов: «Авангард» теперь без нервов пойдет за вторым кубком

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов дал комментарий после победы в финале Кубка Гагарина над ЦСКА. Счет в серии - 4-2.

«Я считаю, что мы пойдем за вторым кубком. На самом деле теперь будет легко, поверьте мне. Важно было сделать первый шаг. А теперь без нервов пойдем спокойно за вторым кубком», - приводит слова руководителя «Матч-ТВ».

Напомним, что омский клуб оформил первую в истории победу в Кубке Гагарина. В решающей шестой встрече, которая прошла в Балашихе, команда Боба Хартли обыграла московских армейцев со счетом 1:0.