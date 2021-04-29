Барабанов признан третьей звездой матча «Сан-Хосе» - «Аризона»

В регулярном чемпионате НХЛ «Сан-Хосе» обыграл «Аризону» со счетом 4:2.
Третьей звездой матча был признан нападающий «Шаркс» Александр Барабанов, отличившийся забитым голом. Россиянин отметился набранным очком во втором матче подряд за «акул», в предыдущей встрече с «Койотис» форвард забросил шайбу. Напомним, что «Торонто Мейпл Лифс» 12 апреля 2021 года обменял россиянина в «Сан-Хосе».
Лучшим игроком стал форвард Эвандер Кейн, на счету канадца забитый гол.
Третья звезда - защитник Брент Бернс.
источник: NHL (НХЛ)