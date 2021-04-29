Нападающий Захар Пархоменко продлил контракт с «Барысом», сообщает официальный сайт казахстанского клуба.

Двухстороннее соглашение рассчитано на один сезон до 30 апреля 2022 года.

Большую часть прошедшего сезона казахстанский нападающий провел в расположении «Номада». В чемпионате страны Захар сыграл 44 матча, набрав 37 (15+22) очков.

Также Пархоменко провел один матч в составе «Барыса», что стало для него дебютом в КХЛ.

Напомним, что клуб из Нур-Султана в первом раунде плей-офф КХЛ проиграл в серии с магнитогорском «Металлургом» со счетом 2-4.