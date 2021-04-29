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29 апреля 09:53
автор: Степан Шереметьев

Стали известны характеристики защитников ЦСКА от тренерского штаба «Авангарда»

В финальной серии Кубка Гагарина омский клуб одержал победу над московскими армейцами со счетом 4-2.

Телеграм-канал «Хоккей без зрителей» выложил в сеть оценку защитников ЦСКА от тренерского штаба «Авангарда».

Дальбек: «Потери шайбы - оказывайте давление. Очень хорош в обороне. Силен у бортов. Хорошее катание. Плохо разворачивается вокруг своей оси. Не силен в силовой борьбе - сдерживайте. Блокирует броски».

Сергеев: «Прыгает. Катание обычное. Оказывайте на него давление - потери шайбы. Трудолюбивый. Любит силовую борьбу».

Киселевич: «Катание обычное. Медленные развороты вокруг своей оси. Не умно действует с шайбой. Паникует под давлением. Может подраться. Тупые удаления. Неуклюж в углах. Блокирует броски».

Рыков: «Прыгает. Плохое катание. Не силен в силовой - «мягкий». Может двигать шайбу. Плох в обороне».

Робинсон: «Катит с шайбой. Очень хорошее катание. Прыгает. Часто закрывает зону. Обманный бросок. Бросок с кистей. Бросок в касание. Воин. Хорошее катание. В защите обычный. Игрок, рисковый. При выходе два в одного будет ехать».

Ибрагимов: «Играет жестко. Просто. Теряет шайбу под давлением. Защитник оборонительного плана. Может в силовую. Среднее катание»

Блажиевский: «Очень сильный. Хорош в углах. Самый слабый защитник. Может в силовую. Плохие решения под давлением. Не хочет попадать под силовые. Постоянно толкает клюшкой. Среднее катание».

Гилмор: «Прыгает. Отличное катание. Большинство - отличный бросок. Ориентирован на атаку. Теряет позицию в зоне обороны. Провокатор».

Напомним, что омский клуб оформил первую в истории победу в Кубке Гагарина. В решающей шестой встрече, которая прошла в Балашихе, команда Боба Хартли обыграла московских армейцев со счетом 1:0.

источник: Телеграм-канал «Хоккей без зрителей»
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