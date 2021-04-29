Стали известны характеристики защитников ЦСКА от тренерского штаба «Авангарда»

Телеграм-канал «Хоккей без зрителей» выложил в сеть оценку защитников ЦСКА от тренерского штаба «Авангарда».

Дальбек: «Потери шайбы - оказывайте давление. Очень хорош в обороне. Силен у бортов. Хорошее катание. Плохо разворачивается вокруг своей оси. Не силен в силовой борьбе - сдерживайте. Блокирует броски».

Сергеев: «Прыгает. Катание обычное. Оказывайте на него давление - потери шайбы. Трудолюбивый. Любит силовую борьбу».

Киселевич: «Катание обычное. Медленные развороты вокруг своей оси. Не умно действует с шайбой. Паникует под давлением. Может подраться. Тупые удаления. Неуклюж в углах. Блокирует броски».

Рыков: «Прыгает. Плохое катание. Не силен в силовой - «мягкий». Может двигать шайбу. Плох в обороне».