Толчинский оскорбил ЦСКА после победы в Кубке Гагарина

Форвард омского «Авангарда» Сергей Толчинский во время раздачи автографов на улице позволил себе нецензурную кричалку в адрес армейцев. Об этом сообщает «Чемпионат».

«Стегать коней, стегать (в оригинале использовано более грубое слово, – отмечает источник)», – выкрикнул хоккеист несколько раз в толпу.

Напомним, Толчинский стал автором единственной шайбы шестого матча финала, после которого «Авангард» выиграл серию со счетом 4-2. Сергей был признан самым ценным игроком Кубка Гагарина, набрав 20 (6+14) очков в 24 поединках плей-офф КХЛ.

Добавим, что с 2018 по 2020 годы он выступал за ЦСКА.