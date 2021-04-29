Буше может продолжить карьеру в НХЛ

Агент Алеша Пилко, являющийся представителем Рида Буше, рассказал, что у нападающего омского «Авангарда» имеются варианты с продолжением карьеры в НХЛ.

«Рид Буше будет принимать все решения чуть позднее. Есть вариант, что он останется в КХЛ, есть и варианты с продолжением карьеры в НХЛ», - приводит слова агента «Чемпионат».

Отметим, что Буше стал лучшим бомбардиром команды в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 48 (24+24) очков в 51 игре. В плей-офф хоккеист сыграл в 21-м матче. В активе американца 17 (8+9) баллов.

«Напомним, «Авангард» впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии московский ЦСКА со счетом 4-2. В решающем, шестом матче команда Боба Хартли победила красно-синих (1:0) благодаря точному броску Сергея Толчинского»