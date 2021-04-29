Пять хоккеистов ЦСКА, в том числе Шалунов и Мамин вызваны в сборную России

Штаб сборной России по хоккею вызвал игроков московского ЦСКА, сообщает пресс-служба армейцев в Twitter.

К команде 3 мая присоединятся Максим Мамин, Константин Окулов, Максим Шалунов, Антон Слепышев и Павел Карнаухов, которые пройдут специализированные тесты ФМБА.

Напомним, хоккеисты ЦСКА завершили сезон в Континентальной хоккей лиге, завоевав серебряные медали. В финальной серии против омского «Авангарда» армейцы вели 2-0, однако затем потерпели четыре поражения подряд.

Сборная России готовится к чемпионату мира по хоккею, который должен стартовать 21 мая в Риге.