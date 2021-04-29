Сушинский - о победе «Авангарда» в Кубке Гагарина: Омск вернулся в элиту российского хоккея

Экс-президент «Авангарда» Максим Сушинский дал комментарий после победы над ЦСКА в финале Кубка Гагарина.

«Долгожданная победа! Но все к этому шло. Мне радостно, что клуб вернулся в элиту российского хоккея. И сейчас об Омске буду говорить как раньше. Когда еще я играл в клубе, то про «Авангард» писали больше, чем другие о других. Все видели, что творится в Омске, это настоящий праздник! Надеюсь, следующая победа не заставит себя так долго ждать», - приводит слова Сушинского «СЭ».

Напомним, «Авангард» впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии московский ЦСКА со счетом 4-2. В решающем, шестом матче команда Боба Хартли победила красно-синих благодаря точному броску Сергея Толчинского.