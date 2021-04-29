Агент Толчинского отреагировал на слова хоккеиста о ЦСКА

Агент Шуми Бабаев, являющийся представителем Сергея Толчинского, поделился мнением о словах, сказанных форвардом «Авангарда» в адрес ЦСКА, за который хоккеист ранее выступал.

«Они уже нормально попили из Кубка, плюс выплеск эмоций. Конечно, какая-то обида, наверное, у него присутствует, что его не оставили в ЦСКА, но жизнь продолжается - он взял трофей с другой командой. Ничего такого тут нет. Нужно понимать состояние парня и не делать из этого проблему», - приводит слова агента «Чемпионат».

Напомним, Толчинский стал автором единственной шайбы шестого матча финала, после которого «Авангард» выиграл серию со счетом 4-2. Сергей был признан самым ценным игроком Кубка Гагарина, набрав 20 (6+14) очков в 24 поединках плей-офф КХЛ.

Добавим, что с 2018 по 2020 годы он выступал за ЦСКА.