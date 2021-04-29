Никто из хоккеистов «Авангарда» не получил вызов в сборную

Ни один из игроков омского «Авангарда» не получил вызов в сборную России по хоккею, cообщает «Чемпионат».

Одним из основных претендентов на участие в чемпионате мира был защитник «ястребов» Дамир Шарипзянов, однако его поездка в Ригу отменилась из-за травмы руки, полученной в серии с ЦСКА.

Ранее пресс-служба Федерации хоккея России сообщила, что состав национальной команды пополнят пять хоккеистов московского ЦСКА, в том числе Максим Шалунов и Максим Мамин. Армейские форварды присоединятся к сборной 3 мая.

Напомним, «Авангард» впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии московский ЦСКА со счетом 4-2. В решающем, шестом матче команда Боба Хартли победила красно-синих (1:0) благодаря точному броску Сергея Толчинского.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдёт в Латвии с 21 мая по 6 июня.