Александр Шлеменко: Омрачает, что «Авангард» весь сезон играл в Балашихе

Российский боец ММА, житель Омска Александр Шлеменко прокомментировал победу «Авангарда» в финале Кубка Гагарина.

«Приятно, когда понимаешь, что есть команды, за которые можно болеть и переживать. Есть чем гордиться! Единственное, омрачает чуть-чуть, что весь сезон они играли в Балашихе. Случайно в хоккее выиграть невозможно. Здесь команда стоит на первом месте. Важнее не мастерство отдельных игроков, а сыгранность, чувство партнера. Однозначно, тренерская работа решила очень многое», – приводит слова Шлеменко «Спорт-Экспресс».

Напомним, «Авангард» впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии московский ЦСКА со счетом 4-2. В решающем, шестом матче команда Боба Хартли победила красно-синих (1:0) благодаря точному броску Сергея Толчинского.

Добавим, что «Авангард» проводил домашние матчи в Балашихе, поскольку «Арена Омск», построенная в 2007-м году, пришла в аварийное состояние.