Владислав Третьяк: Хартли – хороший специалист, он прошел школу НХЛ

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился мнением о главном тренере «Авангарда» Бобе Хартли.

«Хартли - хороший тренер. Я его хорошо знаю, он прошел большую школу в НХЛ, выигрывал Кубок Стэнли с «Колорадо». Он много лет упорно трудится, это толковый специалист, который доказал, что может управлять командой и достигать с ней больших задач. Я просто хочу его поздравить с очередным чемпионством, теперь у нас, в России», - приводит слова руководителя Sport24.ru.

Канадский наставник возглавляет омский клуб с 2018 года.

Напомним, «Авангард» впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии московский ЦСКА со счетом 4-2. В решающем, шестом матче команда Хартли победила красно-синих благодаря точному броску Сергея Толчинского.