Форвард «Вашингтона» Оши: Без Овечкина игроки команды еще больше активизировались

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши поделился мнением по поводу игры команды на фоне отсутствия в составе капитана Александра Овечкина.

Напомним, что 23 апреля 35-летний россиянин получил травму нижней части тела и пропустил последние две встречи столичного клуба в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

– Команда обладает довольно глубоким составом. Понятно, что заменить такого игрока, как Овечкин, невозможно. Ведь он уже сейчас является легендой хоккея. Но в связи с его травмой другим ребятам необходимо объединиться, чтобы одерживать победы. Каждый хоккеист старается показать максимум своих возможностей на площадке. Без Александра мы еще больше активизировались, – цитирует Оши пресс-служба НХЛ.

В нынешнем сезоне Овечкин набрал 42 (24+18) очка в 43 матчах. На данный момент «Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточного дивизиона, имея в своем активе 68 очков.