Кошечкин продолжит выступление в «Металлурге»

Хоккейный клуб «Металлург» объявил о подписании соглашения с голкипером Василием Кошечкиным.

Как указано в пресс-релизе, ветеран клуба проведет в «Магнитке» еще один сезон. Кошечкин выступает в составе уральского клуба с 2013 года. В минувшем сезоне он провел в регулярном чемпионате 29 матчей, в которых одержал вместе с командой 12 побед в основное время, отражая в среднем 91,6 % бросков. В семи играх плей-офф Василий отбил 92,5 % шайб.

Напомним, Кошечкин является чемпионом мира 2009 года и олимпийским чемпионом 2018 года.