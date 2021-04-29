Фазель подтвердил, что сборная России будет использовать музыку Чайковского вместо гимна на ЧМ-2021

Президент Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) Рене Фазель подтвердил, что на предстоящем ЧМ-2021 в Риге сборная России будет использовать фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве замены гимна Российской Федерации.

«Изначально планировался гимн ИИХФ, но Федерация хоккея России обратилась с просьбой, чтобы был Чайковский. Мы согласились. Так что да – будет Чайковский звучать на чемпионате мира», – цитирует Фазеля ТАСС.

Напомним, что из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) до декабря 2022 года российские спортсмены не имеют права использовать государственные флаг и гимн на чемпионатах мира и Олимпиадах.

Добавим, что первый матч на чемпионате мира сборная России проведет 21 мая против команды Чехии.