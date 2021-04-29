КХЛ определила лучших игроков финальной серии Кубка Гагарина

КХЛ определила лауреатов финальной серии Кубка Гагарина в четырех номинациях.

Лучшим голкипером стал чешский страж ворот Шимон Грубец («Авангард»), отразивший 94,97 % бросков.

Дамир Шарипзянов («Авангард») был признан лучшим защитником финальной серии. Он набрал два очка (2+0) в шести матчах. Одна из шайб стала для воспитанника нижнекамского хоккея победной в пятом матче.

Рида Буше из омского клуба признали лучшим нападающим серии. Он набрал четыре очка (3+1) и стал лучшим снайпером финала.

Лучшим новичком стал Клим Костин («Авангард»), на счету которого два очка (1+1).