«Спартак» хочет обменять защитника Зубарева в другой клуб

Защитник «Спартака» Андрей Зубарев может в ближайшее время покинуть состав московского клуба.

По информации телеграм-канала «Хоккей без зрителей», руководство красно-белых рассматривает вариант с обменом 34-летнего игрока в другую команду.

Отметим, что контракт хоккеиста со столичной командой рассчитан до конца апреля 2022 года. В минувшем сезоне Зубарев принял участие в 62 матчах, забросил две шайбы и отдал четыре ассиста.

Ранее защитник выступал за «Атлант», «Салават Юлаев» и СКА. Всего в рамках КХЛ он отыграл 613 встреч, набрав 128 (31+97) очков.