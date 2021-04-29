Кравчук – о Шарипзянове: В последних трех матчах финала он был лучшим в обеих командах

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук поделился мнением о защитнике омского «Авангарда» Дамире Шарипзянове.

— Шарипзянов в последних трех матчах финала просто царил на льду, был лучшим в обеих командах. Играл именно так, как требовала логика хоккея - отдавал, забивал, блокировал, проводил силовые приемы. Ничего не придумывал, действовал исключительно правильно, полезно и по месту. С такой игрой лидера обороны может получить и сборная России, — приводит слова Кравчука Russia Hockey.

Добавим, что омский «Авангард» впервые в истории завоевал Кубок Гагарина, обыграв московский ЦСКА в финальной серии со счетом 4-2.