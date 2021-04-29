Алексей Житник: Подозреваю, что у Овечкина банальное растяжение мышц

Бывший защитник сборной России Алексей Житник прокомментировал повреждение 35-летнего нападающего «Кэпиталз» Александра Овечкина.

— Видел тот эпизод из матча с «Айлендерс», в котором Александр был вынужден покинуть площадку. Все произошло на чистом льду - без контакта и силового воздействия. Поэтому подозреваю, что речь идет о банальном растяжении мышцы. Если так, то это лучший вариант, — передает слова Житника Russia Hockey.

Добавим, что в текущем сезоне НХЛ Овечкин провел 43 матча, в которых набрал 42 очка (24+18).