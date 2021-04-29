Медицинский штаб сборной России запросил у «Авангарда» рентгеновские снимки Шарипзянова

Пресс-служба Федерации хоккея России прокомментировала ситуацию с вызовом Дамира Шарипзянова в национальную сборную.

Вот, что сказано в заявлении:

«Штаб сборной России утром 29 апреля связался с генеральным менеджером «Авангарда» Алексеем Волковым, который сообщил о травме стопы защитника, полученной после блокировки броска.

В настоящий момент медицинский штаб сборной ждет от медицинской службы омского клуба снимки с повреждением Шарипзянова. На их основании будет принято решение о вызове защитника в национальную команду».

Вчера, 28 апреля, Шарипзянов принял участие в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина «Авангард» – ЦСКА. Защитник провел на льду 25 минут и 54 секунды и заблокировал несколько бросков армейцев по воротам своей команды.