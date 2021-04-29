Стал известен состав юниорской сборной России на матч против Германии на чемпионате мира в США

Тренерский штаб юниорской сборной России объявил состав команды на матч против Германии на чемпионате мира в США.
Иванов (Бринкман)
Грудинин – Макаров, Мирошниченко – Свечков – Юров;
Новиков – Коромыслов, Чибриков – Квочко – Мичков;
Дуда – Фигурин, Петров – Иванцов – Полтапов;
Иванов, Бучельников – Лазутин – Кателевский; Гайдамак.
В данный момент россияне занимают четвертое место в группе B, набрав три очка в двух матчах. Немцы ранее потерпели два поражения и находятся на последней пятой строчке таблицы, не имея очков.
В четвертьфинал выйдут четыре лучшие команды.